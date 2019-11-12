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    Вт., 12 ноября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Раздел имущества
    • Сегодня! Darena Cегодня в 17:54 «Ответить»
      Муж решил развестись со мной и теперь хочет, чтобы я забрала детей и уехала к маме, а квартиру оставила ему, мол, он на нее заработал. Подскажите, я имею право на половину квартиры? Могу ли я потребовать ее при разводе?
      • Сегодня! Gendal Cегодня в 17:57 «Ответить»
        Если квартира куплена до брака, то она не подлежит разделу. Если же, Вы ее купили в браке, то она является совместной собственностью и Вам принадлежит ровно половина, детям не положено ничего по новому законодательству. Кстати, раздел имущества оформляется отдельно от развода. Вы можете обратиться за юридической консультацией https://zm-law.co.il/yuridicheskaya-konsultaciya/
        • Сегодня! karolinaku Cегодня в 18:02 «Ответить»
          Автор, Вы можете параллельно подавать на развод и на раздел имущества. Вам надо будет подготовить заявление для суда, лучше это сделать с адвокатом. Он поможет правильно написать и попросить выделить часть.
          • Сегодня! Mixalich Cегодня в 18:08 «Ответить»
            Мы с женой развелись и она выделила в квартире свою часть. Так как у нас однокомнатная, то разменять ее нереально нормально, так и живем, как соседи. Попробуйте с мужем договориться с продаже и разделе денег.
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