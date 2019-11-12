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    Вт., 12 ноября 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Секреты инвестирования
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 16:13 «Ответить»
      Чтобы исследовать происхождение и качество инвестиционных рекомендаций в Интернете, мы собрали и классифицировали рекомендации по акциям (покупать, продавать и нейтральные), распространяемые по основным новостным группам (онлайновые дискуссионные группы) . Во-первых, мы обнаружили, что рекомендации по акциям в Интернете в подавляющем большинстве положительные, с соотношением «совет по покупке» и «больше», чем 7: 1. Более того, большинство консультантов в Интернете придерживаются импульсной стратегии: они рекомендуют акции после резкого роста цен. Кроме того, фондовый рынок не реагирует на эти рекомендации. мы обнаружили, что двухдневные кумулятивные отклонения от норм в основном незначительны, независимо от характеристик рекомендаций. Доходность более длинных горизонтов не намного выше соответствующих показателей рынка.

      Профессиональные инвесторы используют свою репутацию, чтобы поручиться за высокопотенциальные стартапы, которые иначе были бы неправильно классифицированы из-за информационной асимметрии. Это позволяет им осуществлять арбитражные возможности в разных регионах и перенаправлять потоки капитала в стартапы, которые с вероятностью 37% будут приносить доход выше среднего.

      Мы дополнительно распаковываем тренды для онлайн-инвестиций и показываем, что социальные сети представляют собой ключевой барьер для дополнительной демократизации, поскольку они влияют на то, как толпа оценивает посредников в первую очередь https://invest-secrets.com/hyip/cpisok-f...ih-piramid.html.
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