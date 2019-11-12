Я еду в командировку в Питер и хочу взять с собой жену, чтобы совместить полезное с приятным. Отдохнуть, погулять по городу, посмотреть достопримечательности, никогда там раньше не были. Посоветуйте хороший отель.
На какой срок Вам нужна гостиница? Вы ищите только номер или хотите с питанием, то есть полупансион? Я бы посоветовала Вам поискать квартиру, чтобы можно было самостоятельно готовить, это позволит прилично сэкономить на кафе. Но, если Вам принципиально жить в отеле, то можете забронировать номер в гостинице в Рыбацком https://[url]www.eurasia-hotel.ru/hotels/vintage[/URL]
Очень советую гостиницу Винтаж, она расположена в самом центре, не придется терять время и тратить деньги на проезд, чтобы походить по музеям и галереям. В ней есть СПА и даже бассейн, в номерах новая мебель.