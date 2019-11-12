Я создал сообщества в вконтакте. Решил выбрать тему про путешествия, думал, что в таком получится быстро набрать подписчиков, но ничего не получается. Сейчас всего 500 человек и я думаю, что люди не хотят подписываться, потому что мало людей. Что делать, как привлечь аудиторию?
Про путешествия хорошая тематика, конечно, но сейчас уже большая конкуренция и нужно делать все, чтобы подписчикам было интересно находиться вашем сообществе. Если вы хотите чисто для заработка, то ничего хорошего из этого не получится, нужно любить свое дело. Чтобы в первую очередь вам было это тоже интересно. Вот есть накрутка подписчиков в вк без заданий https://smmyt.ru/shop/vkontakte-group-subscribers/ Попробуйте так.