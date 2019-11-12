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    Вт., 12 ноября 2019г.
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    Тема: Подписчики
    • Сегодня! Dann Cегодня в 08:07 «Ответить»
      Я создал сообщества в вконтакте. Решил выбрать тему про путешествия, думал, что в таком получится быстро набрать подписчиков, но ничего не получается. Сейчас всего 500 человек и я думаю, что люди не хотят подписываться, потому что мало людей. Что делать, как привлечь аудиторию?
      • Сегодня! Evelyn Cегодня в 08:25 «Ответить»
        Лично по себе могу сказать, что я бы не стала подписываться на группу, в которой всего 500 человек. Вот и другие не хотят.
        • Сегодня! falling Cегодня в 08:37 «Ответить»
          Ну да, есть такое. Вам надо набрать подписчиков, лучше сделать накрутку. Знаете, есть в интернете много сервисов, и многие из них бесплатные.
          • Сегодня! Люсси Cегодня в 08:45 «Ответить»
            Про путешествия хорошая тематика, конечно, но сейчас уже большая конкуренция и нужно делать все, чтобы подписчикам было интересно находиться вашем сообществе. Если вы хотите чисто для заработка, то ничего хорошего из этого не получится, нужно любить свое дело. Чтобы в первую очередь вам было это тоже интересно. Вот есть накрутка подписчиков в вк без заданий https://smmyt.ru/shop/vkontakte-group-subscribers/ Попробуйте так.
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