На мой взгляд, Вас может заинтересовать увлажнитель Бонеко S200 . Эта модель выполнена в стильном пластиковом корпусе и рассчитана на помещение в тридцать квадратных метров, резервуара на четыре литра хватит на девять часов непрерывной работы, есть даже дополнительный аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии , а узнать подробней об этом приборе можно здесь https://um-climat.ru/catalog/uvlazhniteli_vozduha/boneco.
У меня на работе стоит ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3310D , у нас помещение небольшое всего восемьдесят квадратных метров, прибор на отлично справляется с основными своими задачами.
Большой выбор увлажнителей в магазине ДНС, есть модели за две тысячи китайского производства , но их не стоит выбирать, так как ломаются часто. Если есть возможность обратите внимание на европейскую фирму Бош.