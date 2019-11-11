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    Пн., 11 ноября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Увлажнитель воздуха
    • Сегодня! LediMey Cегодня в 16:18 «Ответить»
      С приходом отопительного сезона , воздух в квартире стал сухой , подскажите какой увлажнитель лучше выбрать и где его приобрести по разумной цене.
      • Сегодня! AysuManilowa Cегодня в 16:31 «Ответить»
        На мой взгляд, Вас может заинтересовать увлажнитель Бонеко S200 . Эта модель выполнена в стильном пластиковом корпусе и рассчитана на помещение в тридцать квадратных метров, резервуара на четыре литра хватит на девять часов непрерывной работы, есть даже дополнительный аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии , а узнать подробней об этом приборе можно здесь https://um-climat.ru/catalog/uvlazhniteli_vozduha/boneco.
        • New! KamilaLviv Cегодня в 18:07 «Ответить»
          У меня на работе стоит ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3310D , у нас помещение небольшое всего восемьдесят квадратных метров, прибор на отлично справляется с основными своими задачами.
          • New! Varum Cегодня в 18:14 «Ответить»
            Большой выбор увлажнителей в магазине ДНС, есть модели за две тысячи китайского производства , но их не стоит выбирать, так как ломаются часто. Если есть возможность обратите внимание на европейскую фирму Бош.
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