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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Защита бетона от воды
    • New! nedaxib Cегодня в 12:59 «Ответить»
      Помню где-то слышал, что существуют специальные добавки для бетона, которые могут придать ему дополнительную защиту от воды или других негативных воздействий. Вот думаю использовать такую добавку и хотел узнать, насколько это вообще эффективно?
      • New! kofeek Cегодня в 13:28 «Ответить»
        Различные добавки для бетона действительно могут повысить его водоустойчивость или же морозостойкость. Просто нужно подобрать подходящую добавку и не экономить, берите добавку подороже, дешевые не всегда себя хорошо показывают.
        • New! gorec Cегодня в 14:26 «Ответить»
          В большинстве случаев для защиты бетона от воды используются специальные пропитки. Они наносятся на бетон в несколько слоёв и не дают воде и влаге попасть в поры бетона. Но можно конечно и добавку использовать, правда я с ними дела не имел.
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