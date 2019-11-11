Помню где-то слышал, что существуют специальные добавки для бетона, которые могут придать ему дополнительную защиту от воды или других негативных воздействий. Вот думаю использовать такую добавку и хотел узнать, насколько это вообще эффективно?
Различные добавки для бетона действительно могут повысить его водоустойчивость или же морозостойкость. Просто нужно подобрать подходящую добавку и не экономить, берите добавку подороже, дешевые не всегда себя хорошо показывают.
В большинстве случаев для защиты бетона от воды используются специальные пропитки. Они наносятся на бетон в несколько слоёв и не дают воде и влаге попасть в поры бетона. Но можно конечно и добавку использовать, правда я с ними дела не имел.