Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 11 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 184 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Оценка траспорта
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 09:35 «Ответить»
      Мне нужна оценка моей машины. Как можно быстро это сделать в он лайн режиме? Подскажите координаты такого оценщика. Спасибо!
      • New! Адел Cегодня в 13:27 «Ответить»
        Добрый день. А можно онлайн? К нам приезжал специалист.
        • New! eva88 Cегодня в 13:52 «Ответить»
          Доброго времени суток! Мне вот тоже нужно произвести оценку моего автомобиля. Дело в том, что купила авто в салоне, оно вроде как новое, но как позже обнаружилось - б/у. Надо это доказать, хочу сюда обратиться - https://expertiza313.ru/ekspertiza-avtom...ata-dileru.html Других вариантов я не вижу
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Защита бетона от воды3(3) Строительство и ремонтnedaxibCегодня в 12:59gorec Cегодня в 14:26
        Автомойки под ключ4(1) АвтоФорумalbert83826.09.19 в 09:16eva88 Cегодня в 13:56
        Оценка траспорта3(2) АвтоФорумlazorenko1Cегодня в 09:35eva88 Cегодня в 13:52
        Бесплатные фильмы7(1) Развлечение и ОтдыхВелика06.08.19 в 23:20MelnykMaria Cегодня в 13:50
        классический комод2(2) Мебель, интерьеры, домDinyaCегодня в 13:45ponny Cегодня в 13:48
        Курсы по игре в покер.2(1) Ни о чем и о важномКилим08.11.19 в 14:09Fontto Cегодня в 13:46
        Смартфоны.13(1) Форум хорошего настроенияUseyaryl05.08.17 в 12:52kotyatya2017 Cегодня в 13:25
        Идёт загрузка...


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода