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    Вс., 10 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Доводчик для двери
    • New! bomckal Cегодня в 19:07 «Ответить»
      Сломался доводчик в двери и я вот думаю, какой лучше приобрести. Просто этот я бы дешевым не назвал и он всё равно долго не прослужил. Есть ли вообще брать доводчики подороже или же можно сильно не тратиться и брать более дешевый?
      • New! nedaxib Cегодня в 20:00 «Ответить»
        В последний раз купил дверной доводчик от производителя Geze и он стоит где-то около года. По моему мнению, этот бренд делает очень даже неплохие доводчики, которые по качеству полностью соответствуют своей стоимости.
        • New! kofeek Cегодня в 20:16 «Ответить»
          Вообще не пришлось возиться с установкой доводчика, вызвал мастера и он всё сделал. Доводчик он выбирал сам, я же за него попросту заплатил и всё. Просто зачем тратить время самому, если можно вызвать мастера, который всё быстренько сделает.
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