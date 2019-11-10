Сломался доводчик в двери и я вот думаю, какой лучше приобрести. Просто этот я бы дешевым не назвал и он всё равно долго не прослужил. Есть ли вообще брать доводчики подороже или же можно сильно не тратиться и брать более дешевый?
В последний раз купил дверной доводчик от производителя Geze и он стоит где-то около года. По моему мнению, этот бренд делает очень даже неплохие доводчики, которые по качеству полностью соответствуют своей стоимости.
Вообще не пришлось возиться с установкой доводчика, вызвал мастера и он всё сделал. Доводчик он выбирал сам, я же за него попросту заплатил и всё. Просто зачем тратить время самому, если можно вызвать мастера, который всё быстренько сделает.