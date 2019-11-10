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    Вс., 10 ноября 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Мне досталась неплохая квартирка в новострое
    • Сегодня! Platon Cегодня в 11:15 «Ответить»
      Добрый день. Мне досталась неплохая квартирка в новострое. Она полностью пустая, я как будто начну весь процесс ремонта с чистого листа. Сейчас ищу себе дизайнерский проект для однокомнатной квартиры. Кто-нибудь заказывал себе такое удовольствие? Просто как-то всё слишком дорого! Платить 50 тысяч за проект, серьёзно?? Да я могу сделать ремонт в старой квартире и уложиться в эти деньги! В общем расстраивает меня вся эта ситуация.
      • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 12:06 «Ответить»
        Уго, действительно дороговато. Может там какой-то прям топовый проект?? Просто я для двухкомнатной квартиры заказывал полный дизайн в 3д всего лишь за 32 тысячи. Так она двухкомнатная с разделенным санузлом и подсобным помещением. Всё сделали в лучшем виде, а сам проект менялся два раза. Во время ремонта возникли некоторые трудности. Проект меняли без доплаты. Вот, поговори с этими ребятами https://lakiremont.ru/uslugi/remont-kvar...-v-novostroyke/ . Начальная цена за проект идет от 1000 рублей за квадратный метр.
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