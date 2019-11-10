Мужики, кто разбирается в погрузчиках? Мне на предприятие нужен фронтальный погрузчик для повседневных работ. Тут постоянно нужно что-то да сделать. В основном хочу приобрести погрузчик для ускоренной загрузки самосвалов, но мне бы хотелось использовать эту технику и для других задач.
У нас в прошлом месяце была переоценка техники, после которой начальство решило добавить пару погрузчиков новой модели. В общем из всего что я видел мне хорошо запомнился Амкодор 211. Этот маленький монстр подходит вообще для любой сферы деятельности. Мы им чистили дороги от снега, убирали строительный мусор, даже камаз можно загрузить. Он немного необычный из-за бортового поворота стрелы, но ты быстро привыкнешь. Посмотри на его характеристики https://dorstroyavto.ru/spectehnika/frontalnye-pogruzchiki . Там каталог, пропиши этот погрузчик. Да, не удивляйся, из-за компактности этот малыш очень манёвренный. С ним можно работать хоть по 3 смены в день. Вот бы всех перевели на эту модельку.