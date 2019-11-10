Наконец-то я выбил себе отпуск! В этом году так хотел выбраться на отдых, что теперь даже не знаю куда можно поехать) В общем создаю проблему на ровном месте. Дошло уже до того, что я просто кручу глобус и тыкаю пальцем в любую точку. Пока что ничего не нравится. Вы где были, что видели? Может подскажите интересное государство?
Хмм, ну, судя по моему опыту путешественника таких сейчас много, сложно выбрать что-то определённое. Если ты вообще не выбирался заграницу, в таком случае есть два варианта. Ты можешь отправиться в культурную столицу мира - Италию, либо погреться на солнышке в Турции. Второй вариант больше подходит именно для отдыха. Подумай, что тебе больше подходит. Кстати, в Турцию сейчас горячие туры. Посмотри какие скидки https://anex-tour.ru/countries/turkey . Я уже думаю брать второй отпуск, так что присоединяйся хД