Мы наконец-то пошли в садик. Думала будет как-то полегче, а оно стало наоборот труднее. Мало того, что болеем часто, так еще и нужно всего и много, без чего дома спокойно обходились. Вот сейчас надо купить флисовый костюмчик, а по магазинам ничего хорошего не встречала. А где вы покупаете подобные вещи?
Ну конечно же садик это дополнительные затраты и постоянные простуды. А чего вы хотели? Если дома вы ребенка держите взаперти и он не болеет, то там идет активный обмен бактериями. Это нормально. Организм со временем привыкнет.
Я полностью согласна с предыдущим комментатором. Не стоит сильно волноваться по поводу простуды. Адаптационный период есть у всех. А вот насчет одежки, то мне все привозит муж из=за границы. Ну а если рассматривать вариант покупки детской одежды у нас, то вариантов не мало. Например, можно многое найти в интернете. Кстати, флисовых костюмов там тоже не мало. Как вариант, посмотрите https://hippychick.ru/catalog/flis/. Как по мне, выбор не плохой и можно что-то купить. А вы смотрите сами...