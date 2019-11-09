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    Сб., 9 ноября 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Как выгодно продать спецтехнику
    • Сегодня! NikNikol Cегодня в 20:15 «Ответить»
      Приветствую, форумчане! Подскажите, как можно продать спецтехнику выгодно, планирую продать свой самосвал. Сейчас как раз им не пользуюсь и не планирую в ближайшее время. Может быть кому-то нужно?
      • New! Limonov Cегодня в 20:28 «Ответить»
        Приветствую! Честно говоря, спецтехники у меня никогда не было в пользовании, но я могу сказать, что лучше всего продавать авто через специальные приложения, типа Дром ру.
        • New! Вадим Бор Cегодня в 20:45 «Ответить»
          Вечер добрый! Я думаю, что все зависит от срочности, если Вас не напрягает эта техника и она не занимает места, то можно попробовать продать по объявлению, но это может затянуться. Если же не хотите связываться с покупателями лично, можно обратиться в скупку. Например вот эта организация занимается выкупом спецтехники https://auto-atv.ru/
          • New! Рома Ков Cегодня в 20:52 «Ответить»
            Привет! Товарищ мой как раз в поиске. Я поинтересуюсь. нужен ли ему такой самосвал. Какого года техника и в каком состоянии? Рабочая?
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