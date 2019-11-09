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    Сб., 9 ноября 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Нужно оформить медицинскую книжку
    • New! Malage Cегодня в 18:19 «Ответить»
      Друзья, всех приветствую на это форуме! Хотел я значит устроиться на днях охранником одну фирму, по всех характеристикам я подходил, но у меня не было медицинской книжки, и из-за этого меня не взяли, поэтмоу ребят, нужно оформить в кротчайшие сроки мед. книжку, кто этим занимается?
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