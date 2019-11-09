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    Сб., 9 ноября 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Запчасти для экскаватора Hyundai
    • Сегодня! bomckal Cегодня в 14:21 «Ответить»
      Хочу привести в порядок свой экскаватор Hyundai и нужно приобрести кое-какие запчасти. Конечно же хочу взять новые оригинальные запчасти, но посмотрел на цены и решил рассмотреть и другие варианты. Может Вы знаете какой-то недорогой магазин с запчастями для экскаваторов Hyundai?
      • Сегодня! nedaxib Cегодня в 14:47 «Ответить»
        На некоторых запчастях действительно можно сэкономить и взять бу или же аналоги. Но вот на каких-то важных деталях экономить не желательно и нужно покупать только оригинальные, хоть они и обойдутся Вам очень дорого.
        • Сегодня! kofeek Cегодня в 15:09 «Ответить»
          Каждый сам решает, где ему покупать запчасти исходя из своих финансовых возможностей. Но я скажу так, если есть возможность купить новые оригинальные запчасти, то стоит ею воспользоваться, а не пытаться сэкономить по максимуму.
          • Сегодня! gorec Cегодня в 15:38 «Ответить»
            Никогда особо не переживал по поводу покупки запчастей, брал те, которые мог себе позволить. Зато понял, что есть аналоги, которые по качеству нечем не уступают оригинальным запчастям и стоят на порядок дешевле. Что касается бу запчастей, то тут как повезет, иногда может не повезти и купленная деталь прослужит пару месяцев. В принципе, запчасти для экскаватора Hyundai стоят не так уж и дорого: https://geo-trans.ru/hyundaiparts/
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