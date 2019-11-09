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    Сб., 9 ноября 2019г.
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    Тема: способы заработка
    • New! Dima A Cегодня в 13:49 «Ответить»
      Форумчане, давайте обсудим способы заработка в интернете? Какие сейчас являются наиболее популярными? Мне хочется с пользой свое свободное время проводить, а пока я прсото фильмы смотрю и все.
      • New! MarinaB Cегодня в 13:52 «Ответить»
        Я сейчас дома сижу, подрабатываю в одной групее в Односклассниках. Я размещаю новости в группе, в общем веду ее. Получаю не так уж и много, но я и сил трачу на это дело мало.
        • New! Bravuiy Paren Cегодня в 13:58 «Ответить»
          Попробуйте на ставках зарабатывать, этот способ сейчас популярен. Зарегистрируйтесь в какой-то букмекерской конторе, и вперед! Кстати, в букмекерской конторе Фонбет вы можете использовать фрибет на сумму 10000 рублей. Фрибет это свободная бесплатная ставка, которую можно сделать на любое событие. Вот тут про это все более подробно можно почитать: https://bk-legal.ru/reviews/bonus/
          • New! Letyashaya Cегодня в 14:03 «Ответить»
            Способов заработка сейчас так много, обсуждать их можно вечно. Мне нравится играть в казино, и я вам советую тоже попробовать. Этот способ простой, и самое главное интересный.
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