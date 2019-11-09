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    Сб., 9 ноября 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Работники некоторых профессий обречены на смерть от рака
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 06:27 «Ответить»
      Рак продолжает в нашей стране прогрессировать и уносить жизни россиян. В медицине есть такой термин, называется он - "производственная онкология", то есть рак можно получить работая на на благо предприятия. Какие специальности больше всего этому подвержены, читайте в источнике: https://kdpconsulting.ru/newsjob/33707-v...rt-ot-raka.html
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