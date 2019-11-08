Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 8 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 193 посетителя
    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: повышение квалификации сотрудников
    • New! Ангелиночка Cегодня в 17:18 «Ответить»
      добрый вечер!
      мне нужны ваши рекомендации. в общем, нам необходимо направить часть трудового коллектива на курсы повышения квалификации по охране труда и промышленной безопасности.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода