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    Чт., 7 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Производство кирпича
    • New! abidin Cегодня в 16:05 «Ответить»
      С давнего времени конкретно кирпич являются главным строительным материалом. Из кирпича строили дома, крепости и другие виды сооружений. Он применяется для возведения стен, устройства фундаментов, облицовке фасадов различных зданий, мощения дорог, кладки печей и каминов. Технология производства кирпича постоянно совершенствуется. В наше время ручной труд заменили машины. Кирпич формуется, обжигается и складируется практически без участия человека, оператор следит за процессом и вмешивается по мере необходимости. Основные требования к качеству кирпича остались такие же, как и в старые времена – прочность и надёжность, долговечность и устойчивость к воздействию климата.

      В наше время на рынке представлен большой ассортимент строительного, облицовочного, керамического, силикатного и огнеупорного кирпича. Все виды выпускаемого вида кирпичей имеют собственную маркировку в зависимости от материала изготовления и технологии производства. Цены на кирпич устанавливаются в зависимости от размеров, наличия пустот и затрат на его производство. Интернет-магазин по реализации строительных материалов https://tdusc.ru/ предоставляет полный каталог с видами и марками кирпича, специалисты могут дать любую консультацию о товаре и оформить заказ и доставку материала
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