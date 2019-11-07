С давнего времени конкретно кирпич являются главным строительным материалом. Из кирпича строили дома, крепости и другие виды сооружений. Он применяется для возведения стен, устройства фундаментов, облицовке фасадов различных зданий, мощения дорог, кладки печей и каминов. Технология производства кирпича постоянно совершенствуется. В наше время ручной труд заменили машины. Кирпич формуется, обжигается и складируется практически без участия человека, оператор следит за процессом и вмешивается по мере необходимости. Основные требования к качеству кирпича остались такие же, как и в старые времена – прочность и надёжность, долговечность и устойчивость к воздействию климата.
В наше время на рынке представлен большой ассортимент строительного, облицовочного, керамического, силикатного и огнеупорного кирпича. Все виды выпускаемого вида кирпичей имеют собственную маркировку в зависимости от материала изготовления и технологии производства. Цены на кирпич устанавливаются в зависимости от размеров, наличия пустот и затрат на его производство. Интернет-магазин по реализации строительных материалов https://[url]www.tdusc.ru/[/URL] предоставляет полный каталог с видами и марками кирпича, специалисты могут дать любую консультацию о товаре и оформить заказ и доставку материала.