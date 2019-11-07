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Тема: Заработок на бонусах
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Ребят, кто-то пробовал зарабатывать на бездепозитных бонусах во всяких онлайн казино? Недавно нашел неплохую фишку.
Регистрируемся на бездепозитном казино вулкан -
https://casino-vulkan15.com/
Подтверждаем телефон и получаем на счет 2к бонусов и отыгрываем их на любом автомате.
Выводим, (вывод с 500 рублей).
У меня получилось с первой попытки вывести 745 рублей.
Потом затестил с другого аккаунта и вывел 540.
Можно покупать симки за 20 рублей, регать и зарабатывать на автомате.
Кто попробует - отпишите.
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