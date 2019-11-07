По бизнесу нужно постоянно организовывать доставку грузов из стран Прибалтики, а также из Германии.На данный момент актуален вопрос поиска надежной транспортной компании, с обязательной услугой внутрипортового экспедирования груза.Кто имеет такой опыт, оставьте, пожалуйста, ссылку на проверенный сайт.
Выбрать хорошую экспедиторскую компанию непросто, а также, из личного опыта знаю, что экономить на внутрипортовом экспедировании не стоит. Рекомендую вам обратиться в "Канавара Групп" https://canavara-group.ru/uslugi/vnutrip...rovanie-gruzov/ , уровень качества обслуживания высокий, все четко, оперативно и профессионально.