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    Чт., 7 ноября 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Посоветуйте надежную транспортно-экспедиторскую компанию.
    • New! sakurKAR Cегодня в 00:37 «Ответить»
      По бизнесу нужно постоянно организовывать доставку грузов из стран Прибалтики, а также из Германии.На данный момент актуален вопрос поиска надежной транспортной компании, с обязательной услугой внутрипортового экспедирования груза.Кто имеет такой опыт, оставьте, пожалуйста, ссылку на проверенный сайт.
      • New! bagirDEN Cегодня в 00:45 «Ответить»
        Выбрать хорошую экспедиторскую компанию непросто, а также, из личного опыта знаю, что экономить на внутрипортовом экспедировании не стоит. Рекомендую вам обратиться в "Канавара Групп" https://canavara-group.ru/uslugi/vnutrip...rovanie-gruzov/ , уровень качества обслуживания высокий, все четко, оперативно и профессионально.
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