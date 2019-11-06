Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 6 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 162 посетителя
    Форум: Банковский форум
    Новая тема
    Тема: Стоит ли инвестировать в МФО?
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 20:32 «Ответить»
      Давно думали куда вложить свои накопления, чтобы получать пассивный доход. Коллега по работе посоветовал почитать об инвестициях в МФО, якобы очень выгодно из-за высокой процентной ставки. Под руку попался сайт http://fintrain.ru/investicii-v-mfo.html про инвестиции в МФО, их плюсы и минусы. Всё расписано в статье настолько подробно и доходчиво, что сразу отпали все вопросы и сомнения. Если интересуетесь инвестициями прочтите сами о преимуществах и недостатках инвестирования в МФО, и Вы сами всё поймете.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Термполавкий клей8(1) Строительство и ремонтSamuRaiX11.03.19 в 21:21Petrash Cегодня в 22:50
      Потолок ?67(1) Строительство и ремонтVinikon02.09.09 в 13:30Petrash Cегодня в 22:39
      Дверные замки для гостиницы5(3) Строительство и ремонтjaroslava07Вчера в 23:15feeling_okey Cегодня в 22:22
      Уход за ногами51Женский форумtroliw04.09.15 в 20:28crotoffewan Cегодня в 20:48
      Стоит ли инвестировать в МФО?1Банковский форумKrisstinnaCегодня в 20:32Krisstinna Cегодня в 20:32
      Простатит5Медицина и ЗдоровьеTatiana8930.10.19 в 19:33Alisia Cегодня в 19:59
      Азартное хобби11Развлечение и ОтдыхMarker14.04.19 в 10:57Den25 Cегодня в 19:51
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода