Давно думали куда вложить свои накопления, чтобы получать пассивный доход. Коллега по работе посоветовал почитать об инвестициях в МФО, якобы очень выгодно из-за высокой процентной ставки. Под руку попался сайт http://fintrain.ru/investicii-v-mfo.html про инвестиции в МФО, их плюсы и минусы. Всё расписано в статье настолько подробно и доходчиво, что сразу отпали все вопросы и сомнения. Если интересуетесь инвестициями прочтите сами о преимуществах и недостатках инвестирования в МФО, и Вы сами всё поймете.