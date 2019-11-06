Для начала работ по облицовке стен нам необходимы МДФ панели. Купить Панели МДФ можно на сайте https://peresvet-spb.ru/mdf-paneli/ Стены, которые будут облицованы МДФ панелями, должны быть без грубых изъянов. Это может быть например кирпичная кладка или грубо поштукатуренные стены. То есть идеально выравнивать поверхность нет нужды. Для того, чтобы получить ровные стены, нам нужно выставить по уровню профиль, который используется для крепления МДФ. Чтобы ровно поставить профиль, нужно соблюсти плоскость, на которой и будут крепиться панели. Профиль под МДФ крепится горизонтально.На всех откосах нужно будет раскреплять профиль по периметру откоса.
Берем профиль и прислоняем его горизонтально к верхней части стены. Теперь есть возможность увидеть все неровности поверхности. Далее от этого профиля необходимо опустить вниз шнур с отвесом по оба конца профиля. Так мы увидим вертикаль стены. Нижний профиль должен быть размещен относительно шнурка так же, как и верхний. Крепим профиль по низу стены точно как верхнему. Дальше будет легче. Раскрепляем профили между верхним и нижним по шнуркам с периодичностью 60-70 см. И так каждую стенку. После того, как профиль установлен, приступаем непосредственно к креплению панелей. Для этого режем панель по высоте и прижимаем к профилю специальными скобами. Здесь главное — правильно и ровно выставить первый лист, так как от него будет зависеть расположение всех панелей на стене. Если панель поставлена криво, следующая панель, вставленная одним краем в уже закрепленную, тоже будет стоять криво. Наружные углы стен декорируются специальным универсальным углом МДФ, который приобретается того же цвета, что и панели. Угол можно приклеить жидким гвоздем.