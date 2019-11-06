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    Ср., 6 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Капитальный ремонт квартиры
    • Сегодня! abidin Cегодня в 14:39 «Ответить»
      Фактически все виды ремонта квартиры, как раздельно, так и в комплексе или на условиях "ремонт под ключ" - вы всегда можете заказать нашим специалистам. Компания занимается ремонтами квартир под ключ в Санкт-Петербурге и ЛО, на рынке уже 5-ть лет, смотрите портфолио, цены на услуги на сайте https://brigadaprof.spb.ru/uslugi-i-czeny/kapitalnyj-remont/ Обращаясь к нам, вы полностью избавляете себя от обычных хлопот и тягот. Капитальный ремонт квартиры — ваше участие конкретно сводится только к финансированию и выполнению различных корректировочных функций. Отдельно нужно подчеркнуть, что мы все виды работ выполняем самостоятельно, минимально привлекая субподрядчиков. Это полностью исключает возможность ошибок и доработок и увеличивает нашу ответственность за окончательный результат.

      Выгоды, которые получает заказчик, обращаясь к нам это многолетний опыт практической реализации различных строительных проектов, мы умеем решать даже самые проблемные вопросы, связанные с ремонтными работами и строительством. Точное соблюдение сроков — мы всегда пунктуальны и гарантированно заканчиваем работы конкретно в заявленный период. Стоимость на ремонт оформляется максимально детальной сметой, в которой заказчик видит, куда и на что будут израсходованы его средства. К моменту подписания договора с нами вы точно представляете тот результат, который хотите получить, и остаетесь полностью уверенными, что он будет достигнут вовремя. Конечно же — качественные материалы. Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками и материалами хорошо известных строительных брендов.
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