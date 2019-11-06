Любой огородник мечтает вырастить полезные, вкусные и крупные фрукты или овощи. В своём стремлении развить свою собственную маленькую ферму дачники ищут способ адекватной защиты растений, которая не будет препятствовать их росту. Теплица является универсальным укрытием для овощей и фруктов, одновременно помогая им расти быстрее. Одним из самых популярных материалов для укрытия теплицы https://snabmarket54.ru/products/teplicy...niki-f45660007/ является поликарбонат. Далеко не все до конца понимают, какими свойствами обладает данный материал, и какие преимущества он предлагает владельцу. Сразу же стоит отметить, что данный материал имеет сотовую структуру – каждый элемент наполнен воздухом.