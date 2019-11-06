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    Ср., 6 ноября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Перевод диплома
    • Сегодня! Fallybome Cегодня в 09:19 «Ответить»
      Наконец решились мы на переезд в РФ, сейчас нам с супругом нужно предоставить будущим работодателям нотариально заверенный перевод диплома. Кто знает нормальных переводчиков, которые работают безошибочно и быстро?
      • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 09:33 «Ответить»
        Мы переехали в Хельсинки год назад, но беготню с документами до сих пор с дрожью вспоминаю. Не самое легкое время вам предстоит, даже если все продумаете и безошибочно все документы подадите.
        • Сегодня! Rainamad Cегодня в 09:42 «Ответить»
          Как бы вы не спланировали переезд, все равно что-то да забудете, да и с документами нужно повозиться, это наверное самое долгое и неприятное при переезде. Сами сталкивались, знаем.
          • Сегодня! Ferel Cегодня в 09:52 «Ответить»
            Все получится, главное не переживайте. Я тоже на данный момент занимаюсь вопросами организации переезда всей семьи, не скажу что это просто, но все выполнимо. По поводу документов и диплома, я тоже в сомнениях. Сейчас вот склоняюсь к тому, чтобы к ним обратиться для помощи в срочном нотариальном переводе http://www.perevod24.com . Форумчане, может заказывали там перевод? Как по срокам?
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