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Тема: Перевод диплома
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Наконец решились мы на переезд в РФ, сейчас нам с супругом нужно предоставить будущим работодателям нотариально заверенный перевод диплома. Кто знает нормальных переводчиков, которые работают безошибочно и быстро?
Мы переехали в Хельсинки год назад, но беготню с документами до сих пор с дрожью вспоминаю. Не самое легкое время вам предстоит, даже если все продумаете и безошибочно все документы подадите.
Как бы вы не спланировали переезд, все равно что-то да забудете, да и с документами нужно повозиться, это наверное самое долгое и неприятное при переезде. Сами сталкивались, знаем.
Все получится, главное не переживайте. Я тоже на данный момент занимаюсь вопросами организации переезда всей семьи, не скажу что это просто, но все выполнимо. По поводу документов и диплома, я тоже в сомнениях. Сейчас вот склоняюсь к тому, чтобы к ним обратиться для помощи в срочном нотариальном переводе
http://www.perevod24.com
. Форумчане, может заказывали там перевод? Как по срокам?