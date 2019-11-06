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    Ср., 6 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дверные замки для гостиницы
    • jaroslava07 Вчера в 23:15 «Ответить»
      Форумчане, если здесь есть кто работает в гостиничном бизнесе, отзовитесь! У кого установлены электронные замки, поделитесь, пожалуйста контактами компаний, или магазинов, интернет-магазинов, где заказывали таковые…
      • lenamyshk Вчера в 23:27 «Ответить»
        Я работаю администратором в одной из гостиниц города. У нас установлены электронные замки. Могу посоветовать, где приобрести можно, если уточните, какие конкретно Вам нужны? Они ведь разные есть.
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