При заключении ипотечного займа много граждан не знает какая страховка обязательна, а какая не обязателино. Ведь каждая обходится в немаленькую сумму и существенно "бьет" по карману. Заемщику не надо рассчитывать на доводы служащих банка. Остается надеяться на собственную интуицию. Обязательное страхование — Российским законодательством предусмотрен единый вид страховки в качестве обязательной. Это страхование залога недвижимого и движимого имущества. У нас в стране на практике-это жилище, покупаемое гражданином на денежные средства какой-либо финансовой организации. В качестве залога также могут быть автомобили, ценные бумаги, участки земли, хозяйственные строения.
Банк, чтобы обеспечить возврат ипотечной ссуды заемщиком, ставит главным условием обязательное страхование заложенной недвижимости. Данным образом, в случае невыплаты залогового долга по кредиту, кредитное учреждение может отсудить заложенное например жилище и продать его, для погашения данной ссуды. В случае отказа страховать залоговое имущество, финансовая компания может отказать в предоставлении денежного займа. Нотариальная контора Король Виктории Алексеевны дает возможность гражданам и юридическим лицам воспользоваться юридической помощью. Предоставляет такие услуги как сделки, направленные на отчуждение, залог доли, залоги движимого и недвижимого имущества, представление документов на государственную регистрацию в ИФНС и ЕГРН и другие договоры, онлайн запись к нотариусу на сайте https://notarydoc.ru/ сайт нотариуса города.