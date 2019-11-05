Многие ищут как можно заработать в интернете. Реклама обещает нам довольно солидные суммы, но как правило, суммы взяты с потолка и реальновы там если и заработаете, то намного меньше. Многие, после регистрации, работают на проекте пару дней, разочаровываются и забрасывают аккаунт.Я работаю на буксах где-то около 5 лет, то же, то начинал, то бросал, но сейчас в принципе, работаю регулярно и заработок стабильный.Опять же не стоит сравнивать это с работой, вы никогда на буксе не заработаете столько, сколько на реальной работе, но вот, как подработка это вполнене плохой вариант.Что нужно, что бы заработать:- естественно зарегистрироваться.- иметь аккаунты в соц. сетях;на отзовиках;базу форумов.- иметь несколько браузеров хром, мазилаЗарабатывать на буксах можно только на постах и отзывах, письма, тесты и серфинг, даже не расматривайте.Стоимость заданий в данных категориях варьируются, но лучше брать от 4 до 25 рублей, я к примеру ниже даже не смотрю, время потратишь на выполнение много, асумма мизер. По времени работы оптимально 2-3 часа в день, смысла больше работать нет, так как за это время вы выполните все высокооплачиваемые задания. Заходить то же лучше в разное время,к примеру: час утром, пару вечером или как вам удобно и есть время. Задания появляются в разное время, так вы сможете подобрать наиболее оплачиваемые.Еще есть вариант, что вас заметит кто-то из рекламодателей, многие так набирают исполнителей, то есть работа уже идет напрямую, без участия букса, естественно и заработок увеличивается в разы.Сколько можно заработать??? это главный вопрос.Как только все что нужно будет установлено, зарегистрировано, заработок составит что-то около 200 рублей. Это и есть оптимальный заработок за 2-3 часа в день.Больше можно заработать напрямую от рекламодателя, там заработок зависит от заказа, но 500р. вполне можно заработать за те же 3-4 часа.Еще очень хорошо можно заработать на продвижении сайта или форума, рекламодателю нужно, к примеру, разместить пост со ссылкой на сайт, на максимально возможное колличество ресурсов.Для заработка на продвижении нужно иметь собственную базу форумов(иметь там аккаунты), чем она больше тем больше вы можете заработать, цена на такое задание от 4 до 20 рублей в зависимостиот требований к форуму(посещаемость, траст, спам) и к сопровождающему ссылку тексту(уникальность, количество символов). Самые хорошие заработки на продвижении на буксе socpublic.com, там рекламодатель может задать шаг выполнения задания5 минут к примеру, то есть задание можно выполнять без проверки рекламодателем пока бюджет задания не закончится.Те, кто зарегистрируется по моим реферальным ссылкам получат от меня базу форумов(около 150 штук), это поможет вам быстрее начать зарабатывать и не тратить время на поиски.Так же я каждый день мониторю задания и буду высылать вам те, которые можно быстро сделать и цена приличная.