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    Вт., 5 ноября 2019г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Мотор на простую лодку.
    • Сегодня! AlexanS Cегодня в 12:15 «Ответить»
      Можно ли поставить на обычную лодку, весельную, мотор? Короче, сделать из обычной весельной лодки, моторную лодку. Что для этого нужно? Ну, кроме самого мотора.
      • Сегодня! Sane4kar Cегодня в 16:40 «Ответить»
        Можно, только нужно что бы на ней транец был, это то место куда мотор крепится. Даже вот на такое и то можно ставить https://www.youtube.com/watch?v=nVMtjwMZfG8 а что, вполне себе лодка с мотором. Девченка молодец, лихо он с этой пеной справляется.
        • Сегодня! Sane4kar Cегодня в 16:42 «Ответить»
          Можно, только нужно что бы на ней транец был, это то место куда мотор крепится. Даже вот на такое и то можно ставить
          https://[url]www.youtube.com/watch?v=nVMtjwMZfG8[/URL]
          а что, вполне себе лодка с мотором. Девченка молодец, лихо он с этой пеной справляется.
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