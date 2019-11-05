Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 5 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 170 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Вагон
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 11:29 «Ответить»
      Кто может подсказать где можно продать ж/д вагон? Есть скупка этого добра в Москве?
      • Сегодня! Адел Cегодня в 14:42 «Ответить»
        Ого, от куда же у вас такое добро. Ну как вариант резать на металлолом.
        • New! Неколь Cегодня в 18:35 «Ответить»
          Добрый день. Я даже и не думала, что есть такие компании. У нас на участке пару лет простоял вагончик поезда, как он туда попал не ясно) Но потом муж нашел в интернете компанию, которая покупают и детали и целые вагоны. Оставлю ссылку на их сайт [url]http://www.vagon-zd.ru[/URL]
        Вывести


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода