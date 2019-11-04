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    Пн., 4 ноября 2019г.
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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Заказать арматуру
    • Сегодня! treatme Cегодня в 20:34 «Ответить»
      Всем привет! Начинаем проект дома, хочется сделать основные бетонные блоки, но ножна арматура. Где можно заказать и по каким ценам?
      • Сегодня! nastyaraduntsv Cегодня в 20:34 «Ответить»
        Самым оптимальным магазином металлических материалов является авангард, посмотри на avangard-w.kz/armatura арматуры. Довольно-таки обширный выбор и возможность заказать оптом с доставкой по всему казахстану.
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