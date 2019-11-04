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• На личный счет в банке.
• На счет электронного кошелька.
• Наличными в отделении МФО.
• С помощью платежных систем.
3 простых шага к оформлению кредита
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