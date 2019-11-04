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    Пн., 4 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Проектирование очистных сооружений
    • Сегодня! simeon Cегодня в 15:55 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста, а проектирование очистных сооружений на производстве требует больших затрат? мы хотим пластиковое оборудование поставить. Кто знает ?
      • Сегодня! Адел Cегодня в 17:05 «Ответить»
        Лучше всего найти специалиста в этой теме. И уже по месту он сориентирует насчет расходов.
        • New! lazorenko1 Cегодня в 22:45 «Ответить»
          По очистным сооружениям - это серьезный шаг! И лучше чтобы планированием занимались реально специалисты. Я могу вам предоставить один интернет-сайт компании, которая на высоком уровне занимается проектированием промышленных очистных сооружений. И продает соответствующее оборудование. Вот их адрес в интернете https://plastprogress.ru/
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