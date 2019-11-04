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    Пн., 4 ноября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Промышленные воздуходувки
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 12:05 «Ответить»
      Для нормальной работы цеха на нашем предприятии нужны 2 воздуходувки. Помогите найти. Спасибо!
      • Сегодня! Адел Cегодня в 13:34 «Ответить»
        Мы брали в строительном гипермаркете. Только потом нужно еще и мастера найти, кто сделает установку.
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