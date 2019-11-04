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    Пн., 4 ноября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Органический синтез
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 11:09 «Ответить»
      Подскажите портал научной тематике, где можно почитать про органический синтез и реакции с ним связанные. Это очень захватывающая тема. Спасибо!
      • Сегодня! Адел Cегодня в 12:53 «Ответить»
        Добрый день. Вот это я понимаю увлечение у человека. Тема конечно огонь.
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