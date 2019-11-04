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Форум: Наука, образование
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Тема: Органический синтез
Форум:
Наука, образование
Новая тема
Тема:
Органический синтез
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Сегодня!
lazorenko1
Cегодня в 11:09
«Ответить»
Подскажите портал научной тематике, где можно почитать про органический синтез и реакции с ним связанные. Это очень захватывающая тема. Спасибо!
Сегодня!
Адел
Cегодня в 12:53
«Ответить»
Добрый день. Вот это я понимаю увлечение у человека. Тема конечно огонь.
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