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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Аренда авто в Болгарии
    • KaterinaBlack Вчера в 17:17 «Ответить»
      Подскажите, куда можно обратиться за арендой качественного автомобиля в Болгарии?
      • RomanBest Вчера в 17:21 «Ответить»
        Могу порекомендовать вам хорошую прокатную фирму: http://trentme.com/ , где можно за небольшие деньги взять в аренду авто в Болгарии. Машины в хорошем техническом состоянии. Я когда брала в аренду здесь автомобиль была всем довольна.
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