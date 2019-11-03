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    Вс., 3 ноября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Кухня в классическом стиле
    • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 12:45 «Ответить»
      Ребята, сейчас занимаюсь ремонтом в доме, и планирую сделать все комнаты в классическом стиле, ну, или максимально к нему приближенным. Никто не подскажет магазин, где мебель для кухни можно было бы приобрести в таком стиле?
      • Сегодня! feeling_okey Cегодня в 12:49 «Ответить»
        Не пробовали поспрашивать в крупных строительных центрах, или просто торговых центрах? Зачастую там есть отделы с мебелью. И какая-то часть из ассортимента как раз приходится на классический стиль.
        • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 12:53 «Ответить»
          Была и в строительных центрах, и в торговых центрах, да и обычные магазины также объездила… Где-то качество мебели не понравилось, а где-то не понравилось само исполнение мебели. Поэтому вот ищу еще варианты.
          • Сегодня! feeling_okey Cегодня в 13:06 «Ответить»
            Попробуйте поискать тогда среди интернет-магазинов. И обращайте внимание на коллекции итальянской мебели. Обычно они представлены действительно классическими моделями, которые тяжело не выбрать)
            • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 13:14 «Ответить»
              Я тоже сейчас собираюсь с силами, чтобы сделать ремонт на кухне, и мебель заодно заменить. Потому что качество той, что у меня сейчас стоит оставляет желать лучшего. Понравилась кухня Ника - http://mebel-toros.ru/kuhni/kuhnya-nika/. Да, кстати, есть еще достаточно неплохие варианты. Сразу видно, что выполнено в классическом стиле. Правда сначала нужно определиться с цветом стен, и всего остального, а уже потом буду думать над покупкой кухни) Главное, что варианты выбора есть.
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