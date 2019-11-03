Ребята, сейчас занимаюсь ремонтом в доме, и планирую сделать все комнаты в классическом стиле, ну, или максимально к нему приближенным. Никто не подскажет магазин, где мебель для кухни можно было бы приобрести в таком стиле?
Была и в строительных центрах, и в торговых центрах, да и обычные магазины также объездила… Где-то качество мебели не понравилось, а где-то не понравилось само исполнение мебели. Поэтому вот ищу еще варианты.
Я тоже сейчас собираюсь с силами, чтобы сделать ремонт на кухне, и мебель заодно заменить. Потому что качество той, что у меня сейчас стоит оставляет желать лучшего. Понравилась кухня Ника - http://mebel-toros.ru/kuhni/kuhnya-nika/. Да, кстати, есть еще достаточно неплохие варианты. Сразу видно, что выполнено в классическом стиле. Правда сначала нужно определиться с цветом стен, и всего остального, а уже потом буду думать над покупкой кухни) Главное, что варианты выбора есть.