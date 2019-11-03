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    Вс., 3 ноября 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Доска обьявлений
    • New! Иннокентий 34 Cегодня в 01:40 «Ответить»
      Всем привет, вот буквально 2 дня назад делал ремонт в квартире, и во время этого заметил. что у меня куча ненужных дорогостоящих вещей. И поэтому я решил их продать. Но вот в чем проблема, денег нет на подачу объявления, и поэтому мне нужно найти бесплатную доску объявлений, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
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