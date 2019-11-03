Ребята, мне недавно повторно пломбировали зуб и видимо что-то да неправильно сделали. Зуб начал реагировать на горячее и холодное. Я раньше не знал, что это такое, поэтому для меня это стало огромным сюрпризом. Как будто небольшой ток проходит где-то глубоко в корневой системе зуба. Ужасное ощущение! В общем не знаю, идти к тем же врачам, либо пойти в другую клинику? Что можете посоветовать, может я просто чего-то не понимаю?
Оу, ты похоже наткнулся на неквалифицированного специалиста. Выходит, до пломбы у тебя никогда не было острой реакции на горячее или холодное, а теперь зуб каждый раз реагирует на резкие перемены. Вряд ли ты добьёшься правды, если будешь тыкать этим врачам, но можешь попробовать. Если люди имеют совесть, то вернут тебе деньги или переделают пломбу. Хотя лучше не соглашайся. Поищи других частников, желательно через знакомых. Насчёт твоего вопроса есть несколько предположений. Вот, посмотри на возможные причины и ошибки стоматолога https://youstom.com/plombirov/chastyh-vo...anii-zubov.html . Прочитай, чтобы хоть немного разобраться в проблеме.