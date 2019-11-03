Ребят, не нашла на форуме тему про линзы вообще, ну или плохо искала… Скажите, есть среди нас кто носит линзы? Если да, то поделитесь, пожалуйста, где покупаете себе, в оптиках, может интернет-магазинах?
Да здесь и правда, в последнее время уж точно, не видно темы про линзы. В принципе можно и в оптике себе выбрать линзы, главное знать какие нужны. Правда выбор маловат. Обычно в интернет-оптиках их больше.
Контакты оптик в интернете не подскажу, конкретных не знаю, но от своего окулиста слышала, что такие есть, и выбор там обычно больше, чем в обычных оптиках. Главное, что выписка с тем какие линзы нужны есть, когда начнете выбирать линзы обращайте внимание на состав, если среди местных оптик ничего не найдете, тогда уж может кто посоветует в интернете какую оптику, там и посмотрите.
Недавно начала носить линзы, и не думала, что встанет такая проблема, как их приобретение. Перед тем как вообще начать смотреть в оптиках, я искала в интернете какие фирмы по производству линз есть, сравнивать составы, а они оказались разные… Так что в принципе сейчас, я понимаю, что мне нужно, дело за малым, найти где купить. Подумываю заказать линзы в этом интернет-магазине - https://lensgo.ru/. Понравился выбор, да и то, что нужно мне есть. Переживаю, правда, за доставку, такие вещи я еще не заказывала в интернете.