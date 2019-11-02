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New!
Dann
Cегодня в 18:45
«Ответить»
Есть тут владельцы сообществ вконтакте? Если да, то поделитесь пожалуйста информацией, как быстро продвигать свою группу? Чтобы за пару месяцев можно было набрать 10000 подписчиков.
New!
Evelyn
Cегодня в 19:03
«Ответить»
Многие советуют сразу купить уже готовую группу, где есть необходимое количество подписчиков. Так проще, не надо делать накрутку.
New!
falling
Cегодня в 19:31
«Ответить»
Даже если тут кто-то и есть, то они точно не станут делиться с вами своими успехами в продвижении сообществ. Это сложная работа, хотя кажется на первый взгляд иначе.
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