Где-то два года назад я вообще перестал играть в компьютерные игры и вообще об этом не жалею. Но вот следить за профессиональными выступлениями любимых команд не перестаю до сих пор и само собой периодически делаю ставки. Иногда конечно проигрываю, но за всё время, что я ставлю, вышел в небольшой плюс. Найти букмекерскую контору, которая занимается ставками на киберспорт не сложно: