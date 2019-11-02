Я уже несколько лет увлекаюсь киберспортом и постоянно слежу за чемпионатами по Дота2. Сам я прекрасно понимаю, что стать известным игроком у меня не выйдет, но почему бы не попробовать зарабатывать на ставках. Кто-то может посоветовать БК, которая занимается ставками на киберспорт?
Хоть некоторые и говорят, что интерес к Дота2 потерян у многих игроков, но если судить по призовому фонду ТИ9, это совсем не так. Тем более, сейчас практически в любой букмекерской конторе можно сделать ставки на Дота2, нужно просто найти оптимальную БК, чтобы была надежной и с нормальными коэффициентами.
На Доту2 я обычно ставил шмотками из Стима, потому что рисковать реальными деньгами не очень хотелось. Понял, что там всё уж слишком рандомно, иногда топовая команда может проиграть какой-то неизвестной, а это делает ставки очень рискованными.
Где-то два года назад я вообще перестал играть в компьютерные игры и вообще об этом не жалею. Но вот следить за профессиональными выступлениями любимых команд не перестаю до сих пор и само собой периодически делаю ставки. Иногда конечно проигрываю, но за всё время, что я ставлю, вышел в небольшой плюс. Найти букмекерскую контору, которая занимается ставками на киберспорт не сложно: https://gor1lla.net/ebarilla