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    Пт., 1 ноября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Планирую сделать ремонт в двухкомнатной квартире
    • Сегодня! Platon Cегодня в 19:58 «Ответить»
      Привет. Планирую сделать ремонт в двухкомнатной квартире. Здесь скорее нужно уладить косметические вопросы (двойной потолок, обои, паркет), чем делать полноценные изменения. Я подумываю разработать какой-нибудь дизайн на основе примеров из интернета, но пока что у меня слабо получается. Скорее всего нужен мастер. Кстати, квартира в новострое.
      • New! HighMan Cегодня в 21:07 «Ответить»
        Угу, лучше не экспериментируй со своими желаниями. Это очень тонкий момент, который лучше согласовывать с дизайнером. В принципе косметический ремонт стоит недорого, особенно в новострое. Тут главное договориться о дизайнерской части проекта. Посмотри, что предлагают вот эти ребята https://domstroy-remont.ru/remont/kvartira-v-novostroyke/ . Есть скидка для новостройки.
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