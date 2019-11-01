Привет. Планирую сделать ремонт в двухкомнатной квартире. Здесь скорее нужно уладить косметические вопросы (двойной потолок, обои, паркет), чем делать полноценные изменения. Я подумываю разработать какой-нибудь дизайн на основе примеров из интернета, но пока что у меня слабо получается. Скорее всего нужен мастер. Кстати, квартира в новострое.
Угу, лучше не экспериментируй со своими желаниями. Это очень тонкий момент, который лучше согласовывать с дизайнером. В принципе косметический ремонт стоит недорого, особенно в новострое. Тут главное договориться о дизайнерской части проекта. Посмотри, что предлагают вот эти ребята https://domstroy-remont.ru/remont/kvartira-v-novostroyke/ . Есть скидка для новостройки.