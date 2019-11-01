У вас тоже так? В какой магазин не зайду везде сплошные украшения да рюши. будто я ребенку ищу или сама нимфетка какая-то. по каким параметрам находите магазины с пуховиками для категории 18+, а не для малышек?
Это что! Я недавно видела во сатое чудо зв 1000 тыщ рублей или пуховичок для взрослой тёти цвета, в котором отшивают пеленки для младенцев? А пуховик с пайетками? Трэш за баснословые деньги. Я ношу классику. Тепло, удобно, не тяжело. Однажды по ссылке взяла пуховичок такого плана, осталась довольна. В этом году куплю тёте в подарок.