Добрый день. Сейчас очень много бизнесменов, о которых люди, возможно даже не слышали. Борис Вольфман - уважаемый человек. С ранних лет он был готов помогать людям. И это не меняется и по сей день. Все его проекты направлены на социальную помощь, а так же на облагорожение. Он человек уважаемый,в кругах предпринимателей. Его стратегия направлена на то, чтоб каждый его партнер, мог так же развиваться.Сейчас же, он остановился на поставке масла масла канолы из Турции в Израиль. Благодаря ему, фирма заключила десят ки договоров на поставку, и успешно развивается.Но Борис Вольфман не собирается останавливаться, лишь на этом. Сейчас он активно занимается, продаже ноу-хау Турции, а так же является отличным логистом, с помощью которого русские и турецкие покупатели получают продукцию.Борис Вольфман - молодой и амбициозный бизнесмен. Он намерен расширять свой бизнес, и с годами построить империю. Пока что в его планах, активно фигурирует покупка упаковочного дома в Турции, как он сам считает это даст ему огромный старт в будущее.И наконец, почему же бизнес Бориса Вольфмана такой успешный? Молодой бизнесмен создает только лишь надежные и долгосрочные партнерские отношения.