Это вообще хорошая тема, сможете не только отдохнуть, но и подлечиться, я была в крымских санаториях пару лет назад, мне понравилось, малолюдно зимой, на пляжах никого, можно просто сидеть и спокойно смотреть на море.
А я думала поехать просто поваляться на пляже за границу или выбрать наши курорты, и вот опять со спиной начались проблемы, да и в принципе здоровье уже не то, поэтому выбор однозначно пал на Крым. Выбираю санаторий на данный момент, для меня самое главное чтобы врачи там были высококвалифицированными. На данный момент склоняюсь пройти лечение заболеваний в этом санатории Крыма http://www.yurmino.ru/lechenie/ . Кто там отдыхал? Как впечатления?