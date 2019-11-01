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    Пт., 1 ноября 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
    Новая тема
    Тема: Санатории Крыма
    • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 09:41 «Ответить»
      Всем привет. В последнее время с нервами у меня полнейший беспорядок, сил нет, срываюсь постоянно, думаю что пора поехать отдыхать. Кто был в декабре в санаториях Крыма? Как вам?
      • Сегодня! Rainamad Cегодня в 09:46 «Ответить»
        Это вообще хорошая тема, сможете не только отдохнуть, но и подлечиться, я была в крымских санаториях пару лет назад, мне понравилось, малолюдно зимой, на пляжах никого, можно просто сидеть и спокойно смотреть на море.
        • Сегодня! Pratarata Cегодня в 09:49 «Ответить»
          А не так много вариантов есть куда можно поехать по России зимой, ну если мы имеет ввиду хороший и комфортный климат зимой. Только южная часть, Крым, Сочи. Но в Крыму думаю будет более мягкая зима.
          • New! Fallybome Cегодня в 09:52 «Ответить»
            А я думала поехать просто поваляться на пляже за границу или выбрать наши курорты, и вот опять со спиной начались проблемы, да и в принципе здоровье уже не то, поэтому выбор однозначно пал на Крым. Выбираю санаторий на данный момент, для меня самое главное чтобы врачи там были высококвалифицированными. На данный момент склоняюсь пройти лечение заболеваний в этом санатории Крыма https://[url]www.yurmino.ru/lechenie/[/URL]. Кто там отдыхал? Как впечатления?
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