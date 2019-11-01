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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как понизить холестерин без статинов?
    • Zelenova Вчера в 22:01 «Ответить»
      Может быть кто-то сталкивался, с препаратами для снижения холестерина. Принимаю розувастатин, но уже больше месяца показатели холестерина ни туда ни сюда. Это норма и еще продолжать его принимать, или надо менять препарат? Доктор говорит, что пока надо подождать, а мне страшновато((
      • Оля Сапрыкина Вчера в 22:45 «Ответить»
        А индекс атерогенности у вас в норме? Мне когда то меняли препарат, но плюс диета строжайшая была, и только так смогла сбить анализы до нормы.
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